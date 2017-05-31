В Карелии арестовывают должников по алиментам

Жительница Сортавалы лишилась свободы на 10 суток.

Как сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Карелии, среди должников, обязанных выплачивать алименты, есть лица добровольно и добросовестно исполняющие обязанности по содержанию детей, но есть и такие, кто злостно уклоняется от своих родительских обязанностей.

В отделе судебных приставов по Сортавала за последние 11 месяцев составлено 83 административных протокола по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Все протоколы рассмотрены мировыми судьями Сортавала, в отношении должников вынесены постановления с наказанием в виде обязательных работ.

Так, гражданка Б., являясь матерью несовершеннолетнего ребенка 2001 года рождения и будучи обязанной на основании решения Сортавальского городского суда выплачивать алименты в пользу опекуна дочери в размере 1/4 части всех видов заработка и иных доходов, в полной мере не исполняла решение суда. Она не оказывала никакой материальной помощи своей дочери, участия в ее воспитании не принимала. В действиях должника усматривался состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ выразившийся в неуплате родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка в течение более 2-х месяцев со дня возбуждения исполнительного производства. Был составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ и направлен на рассмотрении в мировой суд. При определении вида и размера административного наказания мировой судья учел характер совершенного правонарушения, степень вины нарушителя, данные личности. В качестве смягчающего вину обстоятельства судья принял признание гражданкой Б. вины за содеянное. Должницу признали виновной в совершении административного правонарушения и назначили ей административное наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Таким образом, к должникам в Сортавале стали применять наказание не только в виде обязательных работ, но и административного ареста.

Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет обязательные работы на срок до ста пятидесяти часов либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа в размере двадцати тысяч рублей.