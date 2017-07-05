В Карелии автомобиль при движении задним ходом сбил пожилую женщину

Утром в Кондопоге водитель автомобиля "Лада Гранта" сбил 69-летнюю женщину.

Как рассказали в республиканском управлении ГИБДД, инцидент произошел в районе пересечения улиц Калинина и Заводской.

"По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем "Лада Гранта", при движении задним ходом не убедился в безопасности выполняемого маневра и совершил наезд на 69-летнюю женщину-пешехода", - отметили в Госавтоинспекции.

Женщина получила травмы и была госпитализирована.

Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются