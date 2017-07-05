14:30, 05 Июля 2017
В Карелии автомобиль при движении задним ходом сбил пожилую женщину
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Утром в Кондопоге водитель автомобиля "Лада Гранта" сбил 69-летнюю женщину.
Как рассказали в республиканском управлении ГИБДД, инцидент произошел в районе пересечения улиц Калинина и Заводской.
"По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем "Лада Гранта", при движении задним ходом не убедился в безопасности выполняемого маневра и совершил наезд на 69-летнюю женщину-пешехода", - отметили в Госавтоинспекции.
Женщина получила травмы и была госпитализирована.
Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются
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