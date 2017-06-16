В Карелии автомобиль влетел в стоящую на трассе фуру, водитель погиб

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В Олонецком районе несколько часов назад произошла дорожная авария, в результате которой погиб водитель грузового автомобиля Mitsubishi.

Как сообщили в карельском управлении ГИБДД, трагедия произошла на 260 км трассы "Кола" в 12.40.

"40-летний водитель грузового автомобиля Mitsubishi (житель Вологодской области) совершил наезд на сидельный тягач марки Volvo в составе полуприцепа, стоящего в транспортном потоке из-за производства дорожных работ. В результате ДТП водитель грузового автомобиля Mitsubishi от полученных травм скончался на месте ДТП", - говорится в сообщении ведомства.

По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются. 

С начала года на трассе "Кола" произошло 43 ДТП, в которых погибли 14 человек. Госавтоинспекция Карелии обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами и следить за обозначениями дорожных знаков. 

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