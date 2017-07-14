В Карелии бабушка перепутала поезда, и ее маленькие внуки одни уехали в Питер

Сотрудники МВД на транспорте помогли детям, которые оказались в поезде "Мурманск-Санкт-Петербург" без присмотра.

Сотрудники транспортной полиции на железнодорожной станции Кузема в Карелии обратили внимание на женщину, которая выглядела взволнованной и нуждалась в помощи.

При осуществлении проверочных мероприятий стражами правопорядка установлено, что 57-летняя пассажирка, жительница Мурманска, следовавшая в поезде сообщением "Мурманск – Санкт-Петербург", во время стоянки поезда на ст. Кемь вышла на платформу, а возвращаясь, села на поезд обратного направления.

"Больше всего женщина переживала за своих малолетних внуков 4-х и 9-ти лет, которые остались в вагоне совсем одни", - рассказали в пресс-службе управлении МВД на транспорте по Северо-Западу.

В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте незамедлительно связались с нарядом сопровождения транспортной полиции в поезде, которые разыскали оставленных детей. На станции Сегежа в поезд была направлена сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних для проверки психологического и физического состояния детей и проведения необходимых консультаций.

"Тем временем, родственница, сопровождающая маленьких пассажиров, нагнала поезд на ст. Петрозаводск. На протяжении всего пути следования поезда до Санкт-Петербурга, несовершеннолетние находились под бдительным вниманием стражей правопорядка", - отметили в ведомстве.

Сотрудники транспортной полиции установили личности родителей - жителей Санкт-Петербурга, и, на станции назначения, передали им маленьких путешественников.