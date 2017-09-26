В Карелии бассейн, который обещали открыть в сентябре, так и стоит под замком

Жители Кондопоги ждут, когда власти выполнят свои обещания, и городской бассейн заработает.

Кондопожский городской бассейн (бывший бассейн ОАО "Кондопога") до сих пор не работает, сообщает интернет-издание "Кондопожский край".

Напомним, что передача бассейна из собственности ОАО "Кондопога" городу после долгих размышлений руководителей произошла 21 июля 2017 года в правительстве Карелии, когда состоялось подписание соответствующего соглашения. Документ подписали заместитель главы Кондопожского городского поселения Юрий Спиридонов и исполнительный директор ОАО "Кондопога" Юрий Айвазов.

Юрий Спиридонов тогда принял принципиальное для города решение – принять бассейн, проработать в ускоренном темпе вопрос об устранении обнаруженных "проблемных зон" объекта и запустить его в рабочий режим к 1 сентября. Категорический противник принятия бассейна на городской баланс глава города Валерий Анхимов на тот момент был в отпуске.

В июле этого года Валерий Анхимов заявил, что бассейн не является социально-значимым объектом, дал понять, что принимать бассейн он не намерен, так как его содержание слишком дорого, и готов "повесить на бассейн замок", чтобы не допустить повторения Сямозера.

Как поясняют представители комбината, занимающиеся подготовкой бассейна к запуску, говорить о том, что бассейн нерабочий – несерьезно. Бассейн технически к пуску готов. На сегодняшний день ванна помыта, вода нормальная, все системы работают. Все дело осталось за теплообменниками. Теплообменники, которые были изначально предусмотрены проектом, демонтированы, горячая вода в ванну подается напрямую из теплосети. Исполнительный директор ОАО "Кондопога" Юрий Айвазов, обещал силами комбината оперативно решить этот вопрос, причем, не восстанавливать старые теплообменники, а закупить и установить новые, более современные.

Но на данный момент теплообменников еще нет - они закуплены, но еще не поступили. Их ждут со дня на день. Чтобы их установить, как говорят специалисты, нужен всего один рабочий день, и проблема будет решена.

На данный момент в бассейне официально трудоустроены 6 человек: директор, администратор и 4 аппаратчика. Для того, чтобы запустить бассейн в работу, нужен остальной технический персонал: уборщицы, врач, методисты и прочие, без которых работа этого объекта не возможна. Однако данных специалистов в штате нет.

Между тем, юные спортсмены кондопожской ДЮСШ-2 ждут открытия бассейна для продолжения своих тренировок, а местные жители ждут часов свободного плавания.

Редакция задала вопрос членам правительства Карелии, депутатам Законодательного Собрания от Кондопожского района не забыли ли они о том, что бассейн должен работать, а не стоять под замком.