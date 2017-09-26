Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
14:29, 26 Сентября 2017

В Карелии бассейн, который обещали открыть в сентябре, так и стоит под замком

По теме

Поклонская рассказала о возможном разговоре с Николаем II
26.09.17 18:40
ВИДЕО: Илон Маск показал симуляцию первого полета на Марс
26.09.17 18:20
Популярная соцсеть может прекратить работу в России в 2018 году
26.09.17 18:00
Все новости
Загрузка...

Жители Кондопоги ждут, когда власти выполнят свои обещания, и городской бассейн заработает.

Кондопожский городской бассейн (бывший бассейн ОАО "Кондопога") до сих пор не работает, сообщает интернет-издание "Кондопожский край".

Напомним, что передача бассейна из собственности ОАО "Кондопога" городу после долгих размышлений руководителей произошла 21 июля 2017 года в правительстве Карелии, когда состоялось подписание соответствующего соглашения. Документ подписали заместитель главы Кондопожского городского поселения Юрий Спиридонов и исполнительный директор ОАО "Кондопога" Юрий Айвазов.

Юрий Спиридонов тогда принял принципиальное для города решение – принять бассейн, проработать в ускоренном темпе вопрос об устранении обнаруженных "проблемных зон" объекта и запустить его в рабочий режим к 1 сентября. Категорический противник принятия бассейна на городской баланс глава города Валерий Анхимов на тот момент был в отпуске.

В июле этого года Валерий Анхимов заявил, что бассейн не является социально-значимым объектом, дал понять, что принимать бассейн он не намерен, так как его содержание слишком дорого, и готов "повесить на бассейн замок", чтобы не допустить повторения Сямозера.

Как поясняют представители комбината, занимающиеся подготовкой бассейна к запуску, говорить о том, что бассейн нерабочий – несерьезно. Бассейн технически к пуску готов. На сегодняшний день ванна помыта, вода нормальная, все системы работают. Все дело осталось за теплообменниками. Теплообменники, которые были изначально предусмотрены проектом, демонтированы, горячая вода в ванну подается напрямую из теплосети. Исполнительный директор ОАО "Кондопога" Юрий Айвазов, обещал силами комбината оперативно решить этот вопрос, причем, не восстанавливать старые теплообменники, а закупить и установить новые, более современные.

Но на данный момент теплообменников еще нет - они закуплены, но еще не поступили. Их ждут со дня на день. Чтобы их установить, как говорят специалисты, нужен всего один рабочий день, и проблема будет решена.

На данный момент в бассейне официально трудоустроены 6 человек: директор, администратор и 4 аппаратчика. Для того, чтобы запустить бассейн в работу, нужен остальной технический персонал: уборщицы, врач, методисты и прочие, без которых работа этого объекта не возможна. Однако данных специалистов в штате нет.

Между тем, юные спортсмены кондопожской ДЮСШ-2 ждут открытия бассейна для продолжения своих тренировок, а местные жители ждут часов свободного плавания.

Редакция задала вопрос членам правительства Карелии, депутатам Законодательного Собрания от Кондопожского района не забыли ли они о том, что бассейн должен работать, а не стоять под замком.

По теме

Поклонская рассказала о возможном разговоре с Николаем II
26.09.17 18:40
ВИДЕО: Илон Маск показал симуляцию первого полета на Марс
26.09.17 18:20
Популярная соцсеть может прекратить работу в России в 2018 году
26.09.17 18:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.09.2017, 12:50
"Смалодушничал"
21.09.2017, 19:40
ФОТО: Что случилось с лицом Елены Малышевой?
22.09.2017, 20:20
ФОТО: Анастасия Волочкова в сексуальном боди и дырявых колготках
21.09.2017, 13:52
На Кондопожской ГЭС прошел экофестиваль
23.09.2017, 10:19
ВИДЕО: Иномарка насмерть сбила пешехода в центре Петрозаводска
22.09.2017, 10:46
В ногу со временем

Аналитика

Сегодня 10:13
Обществоведение
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег
Клиенты известного в Олонце турагентства "Навигатор", собиравшиеся провести отпуск вдали от дома, остались без отдыха и без денег.
Сколько еще доказательств невиновности Алиханова нужно суду? 1
Сегодня 09:59
"Смалодушничал" 7
22.09.2017 12:50
В ногу со временем
22.09.2017 10:46
На Кондопожской ГЭС прошел экофестиваль
21.09.2017 13:52
Вся аналитика

Чтиво

25.09.2017 11:40
Без политики
SKODA OCTAVIA. Вспомогательные системы для водителя: новый эталон в классе
Статья о вспомогательных системах для водителя, ранее доступных только в более высоких классах.
В поисках лучшего
25.09.2017 10:10
Один день из жизни диагноста-электрика  ПКФ "Слово"
21.09.2017 14:02
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Главы Карелии Артура Парфенчикова в Петрозаводске
25.09.2017 15:04
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии давать тепло раньше установленных сроков?

Афиша

Сегодня в городе (5)
Оно
Про любовь. Только для взрослых
Напарник
Одержимость
Последний романтик
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»