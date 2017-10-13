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Новости. Общество
12:53, 13 Октября 2017
фото: ©РИА Новости / Владимир Астапкович

В Карелии база отдыха оказалась замешана в скандале о мошенничестве профсоюза Шереметьево

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В СМИ появились новые подробности о мошенничестве Шереметьевского профсоюза лётного состава (ШПЛС).

Как сообщает газета "Труд", за четверть века существования организация несколько раз становилась участником крупных скандалов.

По данным газеты, президиум профсоюза предложил лётному составу собрать деньги на создание организации "Материк", которая построит им коттеджи в Подмосковье. Однако пилоты не увидели ни своих средств, ни обещанную недвижимость.

"По такой же схеме развивалась и операция "Сахар". Тогда профсоюзные деньги были вложены в откровенную аферу — в итоге ни прибыли, ни возврата вложений", - пишет издание.

Также раскрылось, что ШПЛС была подарена база отдыха "Яккимваара" в Карелии, которую спустя некоторое время продали управляющему комплекса за символические деньги. По информации газеты, руководство профсоюза объяснило своё решение тем, что база была якобы нерентабельной.

В свою очередь замкомандира учебно-летного отряда в "Аэрофлоте" Александр Мирошниченко отметил, что работа Шереметьевского профсоюза летного состава скомпрометирована финансовыми скандалами. Действия руководителей ШПЛС он оценивает как деструктивные и разрушительные, которые эксперт считает неприемлемыми.

"Сейчас же вся деятельность ШПЛС сводится к тому, чтобы любыми способами досадить руководству авиакомпании, с которым они находятся в постоянном противостоянии", - отметил Мирошниченко.

Ранее Лайф сообщал, что Шереметьевский профсоюз лётного состава поймали на фальсификациях подписей пилотов и инженеров в петиции с просьбой повысить зарплату. Причём среди "подписавших" есть те, кто даже не состоял в ШПЛС.

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Комментарии

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кир
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