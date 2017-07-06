В Карелии безработный вышел из поезда с чужим гаджетом

В Республике Карелия в поезде сообщением "Санкт-Петербург-Мурманск" по "горячим следам" раскрыта кража дорогостоящего гаджета, сообщили в МВД России по Северо-Западу.

К сотрудникам Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте в период сопровождения поезда сообщением "Санкт-Петербург-Мурманск" обратился пассажир, 36-летний житель Беломорска Республика Карелия, с заявлением о краже дорогостоящего гаджета, который он оставил на подзарядке.

Стражи правопорядка в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к совершению данного преступного деяния установлен и выявлен пассажир соседнего плацкартного купе. 20-летний неработающий житель г. Медвежьегорска РК, воспользовавшись невнимательностью владельца, похитил телефон, зарядное устройство и вышел на ближайшей станции.

Отделением дознания Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.