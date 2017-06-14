В Карелии будут судить 20-летнего юношу, обезобразившего дом надписью

В Кеми перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в размещении в сети "Интернет" сообщений экстремистского характера и вандализме, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в 2016 году и в 2017 году 20-летгний житель Кеми неоднократно размещал на одном из сайтов в сети Интернет изображения с текстами экстремистского характера, в которых содержались высказывания уничижительного характера по отношению к представителям определенной национальности, которые являются источником возбуждения ненависти, вражды, унижения достоинства человека, группы лиц по признакам национальности. Размещенная информация стала доступна для просмотра неограниченному кругу лиц, являющихся пользователями сети Интернет.

Кроме того, в марте 2017 года обвиняемый, находясь в Кеми, нанес маркером черного цвета на стену и информационный стенд одного из подъездов многоквартирного дома надписи, содержащие высказывания уничижительного характера по отношению к представителям определенных национальностей, которые могут являться источником возбуждения ненависти, вражды, унижения человека по признакам национальности.

Нанесенные надписи изменили внешний вид здания и обезобразили его.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишение свободы на срок до 5 лет.