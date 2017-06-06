В Карелии будут судить местного жителя, который совершил кражу на железной дороге
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В Карелии уголовного дела по факту хищения имущества организации транспортной инфраструктуры отправлено в суд, сообщили в транспортной полиции Петрозаводска.
Отделением дознания Петрозаводского линейного отдела МВД на транспорте завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Карелии, обвиняемого в хищении имущества организации транспортной инфраструктуры.
В конце марта 2017 года поступила информация о том, что с территории железнодорожной организации Беломорска совершено хищение трех роторов от электродвигателей. Ущерб, нанесенный предприятию, составил свыше 40 тыс. рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий на следующий день сотрудники транспортной полиции выявили 32-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении данного противоправного деяния.
Гражданин спрятал похищенное имущество в лесополосе недалеко от совершения места преступления, намереваясь сдать его в пункт приема металлов, но был задержан транспортными полицейскими.
Отметим, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.
По данному было возбуждено уголовное дело.
В настоящее время расследование уголовного дела окончено, все материалы с обвинительным заключением направлены в суд.
Санкции данной статьи предполагают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
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