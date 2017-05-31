В Карелии будут судить молодых людей, отказавшихся идти в армию

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Двое граждан предстанут перед судом за уклонение от призыва на военную службу, сообщили в Следкоме Карелии.

В 2016 году следователями Следкома Карелии расследовано 3 уголовных дела в отношении граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу.

По версии следствия, 25-летний и 21-летний местные жители умышленно неоднократно не исполняли обязанности, связанные с призывом на военную службу, не проходя обязательные диагностические и лабораторные исследования, необходимые для принятия призывной комиссией решения о призыве на военную службу, тем самым, уклоняясь от призыва.

В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

Кроме того, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия закончено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого в использовании заведомо подложного документа.

По версии следствия, в 2015 году обвиняемый, желая уклониться от призыва на военную службу, дал взятку начальнику отдела одного из районных военных комиссариатов Республики Карелия за оформление и выдачу в нарушение установленного порядка военного билета гражданина, пребывающего в запасе, а затем использовал его, предоставив работодателю. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал вину в даче взятки, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, в связи с чем в соответствии с требованиями законодательства он освобожден от уголовной ответственности за совершение преступления.

В отношении взяткополучателя, в настоящее время уволенного с военной службы, уголовное дело расследуется военным следственным отделом СК России по Западному военному округу.

Следственный комитет продолжает работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, уклоняющихся от установленной Конституцией РФ обязанности по несению военной службы.

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Комментарии

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Leopol'd
2017-05-31 15:33:34
Ну что за чмошники?!
Сам испугался призыва, сам выскулил военник, а теперь "активно сотрудничает". Ведь не военком ему навязал этот билет.
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