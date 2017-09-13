В Карелии будут судить женщину с подростком, укравших бензопилу

В Олонецком районе перед судом предстанут женщина и несовершеннолетний, обвиняемые в совершении кражи, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 25-летняя женщина и 17-летний подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения в поселке Тукса Олонецкого района, решили проникнуть в частный дом для хищения чужого имущества.

Для этого несовершеннолетний снял на веранде квартиры стекло и проник внутрь, запустив в квартиру обвиняемую. Обнаружив в квартире бытовую технику и бензопилу, обвиняемые вынесли их из квартиры и распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшим материальный ущерб на сумму более 11 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.