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10:44, 21 Июня 2017

В Карелии будут ужесточать ответственность за нахождение в плавсредствах без спасжилетов

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Правила безопасного поведения на воде должны быть ужесточены законодательно, заявил врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

В ходе оперативного совещания, которое провел Артур Парфенчиков, ключевой темой стали вопросы необходимости усиления ответственности граждан,  не соблюдающих правила поведения на воде. По приведенным на совещании данным, с 2012 по 2016 год в республике утонул 341 человек.

Руководитель республики поручил в кратчайшие сроки подготовить изменения в республиканское административное законодательство для конкретизации и усиления ответственности за нахождение в плавсредстве без спасательного жилета, в том числе установив и ответственность для пассажиров.

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