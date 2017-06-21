10:44, 21 Июня 2017
В Карелии будут ужесточать ответственность за нахождение в плавсредствах без спасжилетов
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Правила безопасного поведения на воде должны быть ужесточены законодательно, заявил врио главы Карелии Артур Парфенчиков.
В ходе оперативного совещания, которое провел Артур Парфенчиков, ключевой темой стали вопросы необходимости усиления ответственности граждан, не соблюдающих правила поведения на воде. По приведенным на совещании данным, с 2012 по 2016 год в республике утонул 341 человек.
Руководитель республики поручил в кратчайшие сроки подготовить изменения в республиканское административное законодательство для конкретизации и усиления ответственности за нахождение в плавсредстве без спасательного жилета, в том числе установив и ответственность для пассажиров.
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