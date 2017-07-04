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Новости. Общество
11:30, 04 Июля 2017

В Карелии будут возрождать старообрядчество

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Парфенчиков пообещал содействовать местной старообрядческой общине.

Врио главы республики 4 июля встретился с главой Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Московским и всея Руси Корнилием.

На встрече в Национальном музее старообрядцы передали Артуру Парфенчикову обращение, в котором просят посодействовать в организации празднования 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума, которое состоится в 2020 году, в строительстве своего духовного центра. Кроме того, они просят включить председателя старообрядческой общины Петрозаводска Ольгу Малкину в консультативный совет по делам религий при губернаторе, а также оказывать общине информационную поддержку.

Старообрядческая община была зарегистрирована в столице Карелии в 2014 году. Пока она немногочисленная, однако старообрядцам уже выделен участок земли площадью 0,8 га в Соломенном, где строится двухэтажный духовный центр и планируется строительство деревянной церкви.

- Мы хотели бы, чтобы к зиме здание центра уже стояло под крышей, - рассказала Ольга Малкина. – В следующем году, даст бог, начнется строительство церкви в честь святителя Николы. Мы хотим, чтобы духовно-просветительский центр Северо-Запада послужил объединению всех старообрядцев и стал центром воспитания молодежи. Мы хотели бы передать те духовные ценности, те устои, которые существуют в старообрядческой среде, а это – патриотизм, любовь к родине, приверженность к православию, крепкие многодетные семьи. Все современные старообрядцы – успешные люди, имеющие высшее образование, многие заканчивают и аспирантуру. ...Удивительно, что для строительства церкви мы получили участок на улице Трудовых Резервов, где находится Соломенский лесопильный комбинат, созданный старообрядцем Громовым. В свое время он дал деньги на строительство Екатерининской церкви в Петрозаводске, а кладбище, которые примыкает к ней, раньше было старообрядческим. Таким образом, проходят века, и все переплетается.

Храм будет рассчитан пока на 100 прихожан, однако представители общины надеются, что о них услышат, и многие из тех, кто не говорил открыто о своей вере, вернутся в старообрядческую церковь. Когда появится здание духовного центра, будет возможность пригласить и постоянного священника. Пока же общине помогает подняться окормляющий батюшка из Санкт-Петербурга. Петрозаводские старообрядцы будут стараться сделать все, чтобы провести освящение новой церкви к 2020 году – 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума.

Врио главы республики Артур Парфенчиков, проявивший отличные знания о старообрядческой церкви, пообещал всяческое содействие, в том числе и в деле репатриации старообрядцев из других стран, в частности, Австралии, Бразилии и других стран. Такая практика уже существует в восточных регионах России, где созданы старообрядческие деревни, становящиеся брендами территорий.

Митрополит Корнилий, являющийся членом президентского межконфессионального совета, рассказал о дружелюбных отношениях с представителями традиционных религий и представителями власти. Так, например, месяц назад старообрядческую выставку открыл президент Путин, который также пообещал помощь в их начинаниях.

- Я думаю, что сейчас наступило время, которое для нас весьма благоприятно, - отметил митрополит. – Все познается в сравнении, если говорить про те 350 лет раскола и гонений на старообрядцев, которые просто хотели молиться так, как молились их предки. Они остались патриотами и тружениками, и эти традиции сохраняет наше немногочисленное стадо. Мы должны трудом и молитвами делать все, чтобы возродиться.

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