В Карелии бывший зек ударил и обматерил полицейского

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В Сортавале перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, за 34-летним жителем Сортавалы, освобожденным из мест лишения свободы, был установлен административный надзор сроком на 6 лет и применены административные ограничения в виде обязательной явки 2 раза в месяц в орган внутренних дел по месту жительства, а также запрет на пребывание вне жилого помещения в ночное время суток.

Однако обвиняемый не соблюдал установленные судом административные ограничения, а также неоднократно совершал административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную нравственность.

Так, в ночь на 12 апреля 2017 года обвиняемый был задержан на улице в Сортавале в состоянии опьянения. При доставлении задержанного в отдел полиции он вел себя агрессивно и сначала ударил одного из сотрудников полиции рукой, а затем неоднократно высказал в адрес полицейских оскорбления в грубой нецензурной форме.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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