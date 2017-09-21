В Карелии чиновники опасаются дорожного коллапса предстоящей зимой

Глава Госкомтранса предупредил о дорожном "коллапсе" зимой из-за банкротства ГУП «Мост".

ГУП "Мост", которое отвечает за содержание значительной части автомобильных дорог в Карелии, нужно срочно спасать, счет идет "не на дни, а на часы". Об этом заявил руководитель госкомитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Евгений Пыленок на заседании парламента Карелии.

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