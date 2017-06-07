16:48, 07 Июня 2017
В Карелии девочка-подросток украла деньги из сумочки, висевшей в школьной раздевалке
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В Кемском районе будут судить 15-летнюю девушку, которая подозревается в краже 8,2 тысячи рублей.
По информации республиканского управления Следственного комитета, преступление было совершено 3 мая.
"Обвиняемая, находясь в раздевалке спортивного зала средней школы поселка Рабочеостровск Кемского района, похитила из женской сумочки денежные средства в сумме 8 тысяч 200 рублей, причинив материальный ущерб местной жительнице. Денежными средствами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению", - рассказали в СУ СК.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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