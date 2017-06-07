Новости. Криминал
16:48, 07 Июня 2017

В Карелии девочка-подросток украла деньги из сумочки, висевшей в школьной раздевалке


По теме

Суд оставил в силе приговор по делу о крушении Ту-134 в Карелии
09.06.17 10:30
В Карелии девочка-подросток украла деньги из сумочки, висевшей в школьной раздевалке
07.06.17 16:48
Житель Беломорска, судимый за драку с полицией, снова набросился на стражей порядка
07.06.17 16:43
Все новости
Загрузка...

В Кемском районе будут судить 15-летнюю девушку, которая подозревается в краже 8,2 тысячи рублей.

По информации республиканского управления Следственного комитета, преступление было совершено 3 мая.  

"Обвиняемая, находясь в раздевалке спортивного зала средней школы поселка Рабочеостровск Кемского района, похитила из женской сумочки денежные средства в сумме 8 тысяч 200 рублей, причинив материальный ущерб местной жительнице. Денежными средствами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению", - рассказали в СУ СК.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По теме

Суд оставил в силе приговор по делу о крушении Ту-134 в Карелии
09.06.17 10:30
В Карелии девочка-подросток украла деньги из сумочки, висевшей в школьной раздевалке
07.06.17 16:48
Житель Беломорска, судимый за драку с полицией, снова набросился на стражей порядка
07.06.17 16:43
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2017-06-07 17:39:31
А всё жалуются, что в районах денег мало плотют.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2017, 14:48
"Она лежала и уходила из жизни"
02.06.2017, 14:17
Синоптики рассказали, когда придет тепло в Карелию
05.06.2017, 10:25
Стало известно, когда отключат горячую воду в Петрозаводске
31.05.2017, 14:39
Шквалистый ветер и снег надвигаются на Карелию
05.06.2017, 07:20
Житель Карелии пожаловался Путину, что мы живем хуже некуда
02.06.2017, 11:45
Сроки отключения горячей воды в Петрозаводске перенесут из-за холодов

Аналитика

Сегодня 11:52
Политкухня
Выборы для Парфенчикова 5
Политолог Олег Реут считает, что губернаторские выборы в Карелии пройдут по безальтернативному сценарию, а явка не превысит 30 процентов.
"А если не можете – уходите!" 8
05.06.2017 10:45
Зашли в тупик
02.06.2017 12:03
Включайся! Тарифная линейка нового поколения от МегаФона
02.06.2017 11:20
Аврам Склярский: "Закон о столичном статусе очень нужен Петрозаводску" 22
02.06.2017 10:39
Вся аналитика

Чтиво

06.06.2017 10:58
Личное мнение
Ни заказчиков, ни провокаторов 4
Политический публицист Олег Реут размышляет о странностях общественной кампании, организованной в поддержку руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитрия.
Военком требует, чиновников задержали, "Черника" не поспеет 2
05.06.2017 16:20
"Кому-то стало скучно без конфликта" 2
05.06.2017 09:35
Один день из жизни сотрудника отдела запасных частей ПКФ "Слово"
31.05.2017 10:00
архив чтиво

Медиа

Веселый велопарад в Петрозаводске
28.05.2017 17:11
все фото и видео

Афиша

В кинотеатрах (7)
Чудо-Женщина
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Спасатели Малибу
Чужой: Завет
Нелюбовь
Меч короля Артура
Одаренная
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»