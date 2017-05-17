В Карелии девушка купила кроссовки на чужие деньги

Несовершеннолетняя заскучала и совершила кражу.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Кондопоги обратилась 29-летняя местная жительница с сообщением о пропаже денег. Она пояснила, что купюра номиналом в 5 тысяч рублей исчезла из ее сумки в минувшие выходные.

Выяснилось, что потерпевшая проводила это время в гостях. Там собралось сразу несколько участников застолья. Один из них пришел с племянницей.

Как установили оперативники, именно молодой особе, не достигшей совершеннолетия, стало скучно среди взрослых. Поэтому она похитила деньги из сумки и отправилась в магазин. На похищенные средства случайная гостья приобрела кроссовки и одежду.

В отношении ранее несудимой девушки возбуждено уголовное дело.