Новости. Криминал
14:53, 29 Мая 2017

В Карелии директор компании обвиняется в мошенничестве

По теме

В Карелии директор компании обвиняется в мошенничестве
29.05.17 14:53
Житель Петрозаводска обокрал стройплощадку
29.05.17 14:13
Житель Карелии украл лодку у туристов
29.05.17 14:11
Все новости
Загрузка...

Бизнесмен украл у государства более 1,2 млн рублей, сообщает прокуратура Карелии.

По версии следствия, руководитель компании с 2010 года по 2014 год, обманув налоговую службу, получил из бюджета РФ возмещение НДС, тем самым похитив более 1,2 миллиона рублей.

В налоговые декларации предприниматель включал не соответствующие действительности сведения о суммах, якобы уплаченных фирмой другим предприятиям за услуги, связанные с лесозаготовительными работами.

Прокурор Карелии заявил иск во взыскании незаконно полученных денежных средств. На имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму 1 миллион рублей.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Петрозаводский городской суд.

По теме

В Карелии директор компании обвиняется в мошенничестве
29.05.17 14:53
Житель Петрозаводска обокрал стройплощадку
29.05.17 14:13
Житель Карелии украл лодку у туристов
29.05.17 14:11
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.05.2017, 16:36
В Карелию идет снегопад
26.05.2017, 09:25
ФОТО: В утреннем ДТП в Петрозаводске погиб человек
26.05.2017, 17:20
C 1 июня россияне получат новые квитанции за квартплату
24.05.2017, 11:48
СРОЧНО: Стало известно, кто стрелял в полицейских на Герцена (ФОТО)
23.05.2017, 06:40
ФОТО: Смертельное ДТП произошло в Карелии у "Креста скорби" - первые кадры с места трагедии
22.05.2017, 06:40
Незаконно остеклившему лоджию жителю Петрозаводска придется идти в суд

Аналитика

Сегодня 12:09
Капитал
Власти меняются, инвестиционный климат  - нет 1
Специалисты  из Карелии ждут объявления результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в российских регионах. Только вряд ли наша республика займет  в нем хорошие позиции.
Утраченный символ: быть или не быть? 21
26.05.2017 16:37
Лучшие сварщики и слесари работают в Карелии 2
25.05.2017 13:10
Будем наблюдать 2
24.05.2017 11:31
Дороги Петрозаводска - ничего не меняется 4
23.05.2017 16:24
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:17
Личное мнение
Споры о Фаддее, задержали за Шекспира, проклятье пробок 1
Главные события минувшей недели. Авторский взгляд журналиста Евгения Белянчикова.
Камень, лестница, конюшня 3
25.05.2017 15:12
Прощание с лыжами, суд по Дмитриеву, земля для нужд 2
22.05.2017 10:21
Как меня пытались выдать замуж 11
17.05.2017 14:04
архив чтиво

Медиа

Веселый велопарад в Петрозаводске
28.05.2017 17:11
все фото и видео

Афиша

В кинотеатрах (5)
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Чужой: Завет
Меч короля Артура
Большой
Прочь
Вся афиша полностью

Опрос

Куда этим летом отправите своих детей на отдых?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»