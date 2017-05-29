В Карелии директор компании обвиняется в мошенничестве

Бизнесмен украл у государства более 1,2 млн рублей, сообщает прокуратура Карелии.

По версии следствия, руководитель компании с 2010 года по 2014 год, обманув налоговую службу, получил из бюджета РФ возмещение НДС, тем самым похитив более 1,2 миллиона рублей.

В налоговые декларации предприниматель включал не соответствующие действительности сведения о суммах, якобы уплаченных фирмой другим предприятиям за услуги, связанные с лесозаготовительными работами.

Прокурор Карелии заявил иск во взыскании незаконно полученных денежных средств. На имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму 1 миллион рублей.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Петрозаводский городской суд.