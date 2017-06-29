В Карелии директор стройфирмы присвоил более 740 тысяч рублей заказчиков

В Петрозаводский городской суд поступило уголовное дело в отношении директора строительной фирмы, обвиняемого в присвоении и мошенничестве.

Директор одной из строительных фирм присвоил более 230 тысяч рублей, которые ему передал заказчик по договорам за строительство дома в Прионежском районе.

Также, согласно материалам дела, руководитель компании заключал договоры по строительству бань и других объектов, не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, а денежные средства, переданные заказчиками в качестве предоплаты, похитил.

Всего им был нанесен ущерб более чем на 740 тысяч рублей.