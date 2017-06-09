В Карелии два приятеля зверски расправились с жертвой

За зверское убийство двум жителям Кеми назначено 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщил в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, в ночь на 17 ноября 2015 года 42-летний и 24-летний жители Карелии, находясь в Кеми, в ходе совместного распития спиртного со своим знакомым избили его, а затем на автомашине вывезли за пределы города, где конфликт продолжился.

В ходе применения насилия подсудимые ножом причинили мужчине множественные телесные повреждения, а затем скинули его с моста в реку.

Потерпевший попытался скрыться от нападавших, но они догнали его и продолжили избивать ногами и отверткой. В результате мужчина скончался на месте происшествия.

Подсудимые сначала спрятали тело в снегу, а затем его труп был перевезен в лесной массив и закопан в землю.

В ходе расследования уголовного дела следователи собрали все необходимые доказательства по делу, провели комплекс судебно-медицинских и криминалистических экспертиз, подтверждающих причастность подсудимых к совершению инкриминируемых деяний.

По ходатайству следователя судом в отношении подсудимых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.