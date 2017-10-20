В Карелии два сотрудника МВД стали заслуженными

Глава республики Артур Парфенчиков присвоил двум сотрудникам МВД почетное звание "Заслуженный работник правоохранительных органов республики".

Это следует из текста указа, который подписан 17 октября.

За многолетнюю добросовестную службу, заслуги в укреплении законности и правопорядка, борьбе с преступностью, защите прав и законных интересов граждан звание присвоено заместителю начальнику управления – начальнику отдела №1 Управления уголовного розыска МВД по Карелии Вадиму Вагонену.

Кроме этого, заслуженным работником правоохранительных органов стал начальник отдела приема и обработки оперативной информации Бюро специальных технических мероприятий МВД Карелии Юрию Ковальчину.