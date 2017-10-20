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Новости. Общество
10:32, 20 Октября 2017

В Карелии два сотрудника МВД стали заслуженными

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Глава республики Артур Парфенчиков присвоил двум сотрудникам МВД почетное звание "Заслуженный работник правоохранительных органов республики".

Это следует из текста указа, который подписан 17 октября.

За многолетнюю добросовестную службу, заслуги в укреплении законности и правопорядка, борьбе с преступностью, защите прав и законных интересов граждан звание присвоено заместителю начальнику управления – начальнику отдела №1 Управления уголовного розыска МВД по Карелии Вадиму Вагонену.

Кроме этого, заслуженным работником правоохранительных органов стал начальник отдела приема и обработки оперативной информации Бюро специальных технических мероприятий МВД Карелии Юрию Ковальчину.

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