В Карелии две пенсионерки пострадали в ДТП на скользкой дороге

Два автомобиля вылетели в кювет, не удержавшись на скользкой дороге, есть пострадавшие, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу, 20 октября, в 1.:45 на 7 км автодороги Петрозаводск – Машезеро произошел съезд автомобиля в кювет.

По предварительны данным, водитель, управляя автомобилем Skoda, допустил съезд в кювет. В результате происшествия получила травмы и была госпитализирована 78-летняя пассажирка.

Через 5 минут, в 19.50 на 4 км автодороги Деревянное – Пяжиева Сельга еще один автомобиль съехал в кювет.

По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем, допустил съезд с дороги на обочину, с последующим опрокидыванием автомобиля в кювет.

В результате происшествия пострадала 57-летняя пассажирка.

Госавтоинспекция Карелии обращает внимание водителей на понижение температуры до минусовой отметки, заморозки могут привести к образованию наледи на дороге. Управляя автомобилем, необходимо объективно оценивать дорожную обстановку, выбирать безопасную скорость движения и своими действиями не допускать аварийных ситуаций.