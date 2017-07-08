В Карелии епископ Панкратий рассказал о местах, где медведей встречаешь чаще, чем людей

Епископ Валаамского монастыря описал красоту Ладожских шхер.

"Ещё немного о Ладожских шхерах. На севере Ладоги возвышается величественный архипелаг, облик которого меняется в разное время года и суток. Суровая картина смягчается видом залива с прекрасными лиственными лесами, чередующимися с крутыми, уходящими под воду скалами. В Ладожских шхерах безраздельно царствуют нерпы, а девственные леса прячут пахотные угодья и покрытые забвением руины. С высоких скал на юг открываются захватывающие дух просторы водной глади. В лесу, у подножия вековых сосен, чувствуешь себя в краю первозданной природы, где медведи встречаются чаще, чем люди, хотя, конечно, сюда приходят ловить рыбу и собирать ягоды жители материка", - написал епископ Панкратий в facebook.