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10:25, 31 Мая 2017

В Карелии фармацевтом работал человек без образования

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Также в аптеке не соблюдались правила хранения лекарств.

Прокуратура Лахденпохского района провела проверку исполнения законодательства о лицензировании фармацевтической деятельности и хранении лекарственных препаратов в новой аптеке Лахденпохья. Выяснилось, что лекарственные препараты продавал работник, не имеющий фармацевтического образования и сертификата специалиста, что не соответствует лицензионным требованиям.

Помимо этого, в нарушение Правил хранения лекарственных средств показания установленных в помещениях для хранения лекарственных препаратов приборов для регистрации параметров воздуха (термометров и гигрометров) нигде не регистрировались, журнал для учета показаний этих приборов в аптеке не заводился.

Неисполнение правил хранения лекарственных средств и неквалифицированное фармацевтическое обслуживание могли привести к нарушениям прав граждан на охрану здоровья.   

Прокурор Лахденпохского района внес директору аптечной сети представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.

В итоге был принят на работу еще один дипломированный специалист – фармацевт, заведены журналы для учета показаний термометра и гигрометра, а с работниками аптеки проведена учеба по хранению, отпуску, торговли лекарственными препаратами. За допущенные нарушения законодательства два должностных лица аптечной сети, в том числе из числа руководителей, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также прокурор Лахденпохского района обратился в Арбитражный суд Республики Карелия с заявлением о привлечении аптеки к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

Арбитражный суд заявление прокурора удовлетворил, юридическому лицу назначено административное наказание в виде предупреждения.

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Комментарии

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Беня
2017-05-31 10:33:22
...лекарственные препараты продавал работник, не имеющий фармацевтического образования....
интересно, а он по-русски, вообще, без переводчика говорить мог?

И да, журнал учета гигрометра и термометра - наше все. Не иметь журнала учета - не иметь цели, бардак и хаос.
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