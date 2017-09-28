В Карелии финский сыр выбросят в яму

У кондопожского предпринимателя отобрали почти 19 кг "запрещенки".

Как сообщили в территориальном Управлении Россельхознадзора, 27 сентября в ходе контрольно-надзорного мероприятия, проведенного сотрудниками прокуратуры Кондопожского района с привлечением специалистов Карельской таможни и территориального Управления Россельхознадзора, выявлена готовая животноводческая продукция, реализация которой на территории России запрещена: сыр и масло-жировая продукция производства Финляндии общим весом 18,8 кг.

Указанная продукция была обнаружена в одном из магазинов города, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, расположенном на Октябрьском шоссе в Кондопоге.

Продукция изъяли, она будет уничтожена путем сбрасывания в биотермическую яму.