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Новости. Общество
11:24, 25 Сентября 2017

В Карелии городская среда недоступна для инвалидов

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В Петрозаводске обсудили итоги мониторинга "За доступную среду!".

В обсуждении результатов рейдов, опросов, анкетирования, проведенных общественниками с 21 августа по 20 сентября в рамках мониторинга "За доступную среду!", приняли участие представители минсоцзащиты, минздрава республики, администрации Петрозаводска, общественных организаций, эксперты ОНФ.

"Данные опроса инвалидов первой группы уже говорят о том, что городская среда для людей, передвигающихся на коляске, или слабовидящих, практически недоступна. Только 30% респондентов заявили, что могут передвигаться по знакомым маршрутам в Петрозаводске самостоятельно, остальным нужна помощь сопровождающих. Новые же маршруты для людей с ограниченными возможностями здоровья абсолютно недоступны для самостоятельного прохождения", – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Карелии Илья Косенков.

Обследуя вместе с инвалидами в Петрозаводске различные направления передвижения, активисты столкнулись с массой препятствий, для устранения которых не всегда требуются большие финансовые затраты. Например, объявление остановок в общественном транспорте существенно облегчило бы жизнь незрячих людей, которые сегодня, чтобы выйти на нужной улице, должны либо учиться пользоваться гаджетами, либо считать остановки и просить о помощи других пассажиров.

Как отметила эксперт ОНФ, член Всероссийского общества слепых Нина Левшакова, серьезную опасность для слабовидящих представляют желтые полусферы, цепи, шлагбаумы, находящиеся на небольшом расстоянии от земли и ограничивающие движение во дворах и у различных учреждений. Травмоопасны для незрячих и пандусы, сделанные не по стандарту.

"Цепи, пандусы в виде полозьев, решеток без поручней – это создание дополнительных барьеров для незрячих. Мы падаем, получаем травмы. Администрации города нужно обратить особое внимание на такие конструкции. Возможно, пора провести инвентаризацию всех пандусов, установленных у учреждений, магазинов, аптек. Зачем нам приспособления, которые часто бесполезны для инвалидов-колясочников и опасны для слабовидящих?" – сказала Левшакова.

По мнению члена регионального штаба ОНФ Ольги Осиповой, средства, которые выделяются на создание доступной среды, не должны тратиться впустую. Например, в школе №25 Петрозаводска, где обучаются дети с проблемами слуха, нет индукционной петли. При этом в учреждении установлен пандус.

"Насколько целесообразно устанавливать в первую очередь пандус, где учатся слабослышащие дети? Или зачем делать в учреждениях, как в МФЦ на улице Гюллинга или аптеке на улице Попова, кнопки вызова и таблички со шрифтом Брайля на уровне колена человека. Незрячий должен присесть, чтобы прочитать информацию и найти кнопку? Доступная среда – это удобная среда для человека с ограниченными возможностями здоровья", – подчеркнула Осипова.

Представители администрации Петрозаводска и профильных министерств пообещали взять на контроль решение проблем, выявленных общественниками в ходе мониторинга "За доступную среду!". Озвучивание маршрутов в троллейбусах города должно быть организовано в ближайшее время.

"Мы продолжим работу по общественному контролю за формированием доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. Будем вместе с представителями власти устранять барьеры для инвалидов, которые должны жить полноценной жизнью", – резюмировал Косенков.

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