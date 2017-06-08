12:12, 08 Июня 2017
В Карелии хозяина пса, напавшего на ребенка, оштрафовали на 500 рублей
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Владелец собаки, покусавшей ребенка, оштрафован за нарушение правил выгула животных, сообщает прокуратура Карелии.
Инцидент произошел в одном из поселков Лоухского района.
В апреле мимо частного дома на велосипеде проезжал несовершеннолетний мальчик. В этот момент собака породы ризеншнауцер выбежала со двора через незапертую калитку, набросилась на велосипедиста и покусала его.
Врачи при осмотре установили, что ребенку причинены травмы области тазобедренного сустава и бедра.
Прокуратура района вынесла постановление о возбуждении в отношении владельца собаки, не уследившего за своим питомцем, производства по делу об административном правонарушении.
Хозяин привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 рублей.
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