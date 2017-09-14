09:30, 14 Сентября 2017
В Карелии иномарка протаранила грузовик, водитель погиб
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В Пряжинском районе водитель не заметил припаркованный грузовик и врезался, сообщает УГИБДД по Карелии.
В среду в 20.30 на 352-м км трассы "Кола" 54-летний водитель Hyundai врезался в припаркованный грузовик с прицепом Iveko.
В результате происшествия водитель автомобиля Hyundai скончался на месте до приезда скорой помощи; пассажир, 36 летняя женщина получила травмы и была госпитализирована.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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