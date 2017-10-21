В Карелии иномарка сбила женщину, которая шла по обочине дороги

В Олонецком районе водитель иномарки в темноте не заметил женщину, которая шла по обочине трассы, и сбил ее, сообщили в ГИБД Карелии.

В минувшую пятницу, 20 октября, в 23.00 в деревне Коткозеро совершен автонаезд на пешехода.

По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Mitsubishi, совершил наезд на 53-летнюю женщину, которая шла по обочине навстречу движению.

В результате происшествия женщина получила множественные травмы и была госпитализирована.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Автоинспекторы напоминают пешеходам о необходимости использования в темное время суток световозвращательных элементов.