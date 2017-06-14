12:27, 14 Июня 2017
В Карелии иностранец пытался обмануть миграционную службу
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Сотрудники управления по вопросам миграции МВД республики выявили факт предоставления гражданином Таджикистана подложного сертификата для получения патента.
"Гражданин Таджикистана предоставил подложный сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации. В результате проведенных мероприятий иностранному гражданину отказано в выдаче патента", - сообщили в МВД.
Материалы проверки направлены в органы предварительного расследования для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 327 УК РФ.
Патент нужен был иностранцу для того, чтобы иметь возможность работать в Карелии.
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