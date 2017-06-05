В Карелии испекут самую большую калитку

Фестиваль карельской калитки пройдет в Сортавале.

Ежегодный праздник, посвященный национальному карельскому пирожку – калитке, - состоится 17 июня в Сортавале. Фестиваль карельской калитки проводится с 2014 года, с каждым годом увеличивая свои масштабы. География праздника постоянно расширяется: ежегодно фестиваль принимает гостей со всей Карелии, регионов России и соседней Финляндии.

В 2016 году в день фестиваля было изготовлено около 7000 калиток с различными начинками. В этом году их число планируют увеличить. Здесь не используют готовые полуфабрикаты, все калитки выпекаются непосредственно во время фестиваля. Хозяева праздника предлагают всем отведать не только традиционные калитки с картофелем, пшеном, творогом, но также необычные – с брынзой, бужениной, ветчиной, форелью.

Гостям праздника представится возможность принять участие в увлекательных мастер-классах по выпечке калиток, изготовлению традиционных и современных сувениров, сразиться в карельские городки "кююккя", приобрести изделия ручной работы, посмотреть выступление кукольного театра и поддержать участников кулинарного конкурса "Калитка, калиточка", который будет проводиться среди организаций общественного питания и учреждений Сортавалы в трех номинациях: "Традиционная карельская калитка", "Фирменный рецепт" и "Самая маленькая калитка".

Специальный гость фестиваля и главный судья кулинарного конкурса – вице-президент Ассоциации шеф-поваров Финляндии и Северной Карелии, шеф-повар ресторана "Карельская горница" Тармо Васениус.

По традиции гвоздем программы фестиваля карельской калитки станет подарок гостям праздника от поваров ресторана "Пийпун Пиха", которые постараются побить свой собственный прошлогодний рекорд и испекут самую большую калитку в мире. В прошлом году ее длина составила 2,10 метра, а ширина – 0,95 метра.

На празднике выступят трио "Цветень", гармонист из Санкт-Петербурга Иван Разумов, сортавальские таланты. Завершением праздника станет танцевальная вечорка с фольклорно-этнографическим ансамблем "Karjala" из Петрозаводска.

Праздник пройдет на территории гостиницы "Пийпун Пиха" (г. Сортавала, ул. Промышленная, 44), начало в 14 часов.