В Карелии, как и во всех регионах России, идут ЕГЭ по двум предметам

Выпускники сдают физику и литературу.

Государственная итоговая аттестация в Республике Карелия проходит в штатном режиме. Сегодня, 7 июня, выпускники сдают единые государственные экзамены по физике и литературе.

Физика в этом году на втором месте по популярности среди предметов по выбору, после обществознания. В Карелии 527 человек выбрали этот предмет для сдачи. На экзамен по литературе зарегистрировалось вдвое меньше участников - 257 человек.

Каждый вариант экзаменационной работы по физике состоит из двух частей и включает в себя 31 задание. Основные разделы содержания школьного курса физики, по которым оценивается уровень подготовки экзаменуемого: механика, молекулярная физика, термодинамика, электродинамика, основы специальной теории относительности, квантовая физика. С этого года из содержания экзаменационных материалов была исключена тестовая часть. На экзамене по физике можно пользоваться линейкой и непрограммируемым калькулятором.

Экзаменационная работа по литературе также состоит из двух частей и включает в себя 17 заданий. Первая часть содержит задания к анализу литературных произведений. Вторая часть работы требует от экзаменуемых полноформатного развернутого высказывания на литературную тему (сочинение).

Для организации ЕГЭ задействовано 19 пунктов проведения.

Продолжительность экзаменов по физике и литературе составляет 3 часа 55 минут.