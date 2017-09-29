В Карелии капитан теплохода сорвался в трюм

Капитан сорвался в трюм высотой около 5,5 м. вместе со щитом и получил тяжелую травму, сообщили в Госинспекции труда Карелии.

Государственная инспекция труда в Карелии завершила расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего в ООО "Петрозаводская судоходная компания" со сменным капитаном.

В августе на теплоходе "Куркиекки" проводились авральные работы по закрытию защитного устройства грузовых трюмов. Сменный капитан на палубе контролировал работы по закрытию защитного устройства грузовых трюмов. Увидев, что на трюме №2 ряд деревянных щитов установлен не ровно, сменный капитан решил выровнять данные щиты без использования подручных средств. При выравнивании он сдвинул один из щитов с места, в результате чего сорвался в трюм высотой около 5,5 м. вместе со щитом и получил тяжелую травму.

Основной причиной, вызвавшей несчастный случай, явилась неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в не ознакомлении работника с безопасными методами работ.

Материалы расследования направлены в прокуратуру Петрозаводска для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц.

Работодателю выдано предписание и установлены сроки устранения выявленных нарушений.