16:16, 10 Июля 2017
В Карелии клещи покусали около 700 детей
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С начала эпидсезона в Карелии к медикам с жалобами на укус клеща обратились более 3,2 тысячи человек, в том числе – 684 ребенка.
Об этом сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.
Отмечается, что обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы во всех районах республики.
"С начала сезона лабораторно и клинически подтверждены 5 случаев клещевого энцефалита и 9 случаев клещевого боррелиоза", - рассказали эпидемиологи.
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