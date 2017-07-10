В Карелии клещи покусали около 700 детей

С начала эпидсезона в Карелии к медикам с жалобами на укус клеща обратились более 3,2 тысячи человек, в том числе – 684 ребенка.

Об этом сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы во всех районах республики.

"С начала сезона лабораторно и клинически подтверждены 5 случаев клещевого энцефалита и 9 случаев клещевого боррелиоза", - рассказали эпидемиологи.