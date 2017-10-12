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Новости. Экономика
12:25, 12 Октября 2017

В Карелии компания "Славмо" выплатила крупный штраф

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Производитель молочной продукции "Славмо" выплатил в полном объеме сумму штрафа, который был выписан компании антимонопольной службой.

АО "Славмо" было оштрафовано за злоупотребление доминирующим положением на рынке, однако до недавнего времени в судебном порядке оспаривало решение антимонопольной службы.

Об этом сообщает официальный сайт УФАС по Карелии.
Сумма штрафа, который была вынуждена выплатить карельская компания, равна 650 тысячам рублей.

Что послужило поводом для привлечения к административной ответственности АО "Славмо", читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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