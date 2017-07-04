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Новости. Криминал
13:34, 04 Июля 2017

В Карелии коррупционеры нанесли ущерб государству на 58 млн рублей

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В 2016 году в производстве следственного управления СК РФ по Республике Карелия находилось 116 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности.

Об этом сообщил заместитель руководителя отдела процессуального контроля СК Валерий Бакун в ходе заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РК.

"Окончено производство 53 уголовных дел, из них 52 были отправлены прокурору с обвинительным заключением. Всего коррупционными преступлениями был нанесен ущерб на сумму 58 миллионов рублей, из них возмещено 49 миллионов. В первом полугодии этого года прокурору с обвинительным заключением было направлено 25 дел в отношении 31 лица по факту совершения 47 коррупционных преступлений", - заявил Бакун.

По словам начальника отдела надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции СК Дмитрия Егорова, в 2016 году число исков о возмещении ущерба, нанесенным коррупционными преступлениями, возросло на 25%. Всего подано исков на 73 миллиона рублей.

Также было отмечено, что в первом полугодии этого года было возбуждено 21 уголовное дело по факту получения и дачи взяток. Общий ущерб составил около 6 миллионов рублей. По словам Бакуна, возмещение ущерба проводится путем непосредственного изъятия имущества, так и путем наложения ареста на имущество обвиняемого. На данный момент арест наложен на сумму около 3 миллионов рублей.

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