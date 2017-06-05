В Карелии кредитная организация, слишком усердно выбивавшая долги, сама попала на деньги

В Костомукше пристав защитил местного жителя-должника от кредитной организации, которая с нарушением закона требовала вернуть деньги, сообщили в управлении судебных приставов Карелии.

В отдел судебных приставов в Костомукше обратился местный житель, который пожаловался на то, что кредитная организация, которой он задолжал деньги, требует вернуть долг с нарушением действующего законодательства – с помощью коллекторов.

Изучив доводы, изложенные в обращении, начальник отдела судебных приставов в Костомукше составил протокол в отношении кредитной организации об административном правонарушении и отправил его в суд на рассмотрение.

По результатам рассмотрения кредитная организация была признана виновной в совершении административного правонарушения, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч руб.