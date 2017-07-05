В Карелии лесозаготовитель обманул государство на 1,5 миллиона рублей

Следственные органы предъявили руководителю организации обвинение в совершении восьми преступлений.

Следственное Управление МВД по Республике Карелия завершило расследование уголовного дела о мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации) в лесозаготовительной компании, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело в отношении директора лесозаготовительного предприятия было возбуждено в апреле 2015 года. Следователи установили, что учредитель и директор лесозаготовительной компании обманул налоговые органы, предоставив поддельные документы о привлечении субподрядной организации для выполнения определенных работ. Фактически субподрядчики ничем не занимались, весь объем заготовок был выполнен головным предприятием. Но руководитель бизнеса обеспечил себе право на незаконное возмещение из федерального бюджета налога на добавленную стоимость и незаконно пользовался этим правом с октября 2010 по май 2014 года. В результате его действий государству был причинен ущерб в сумме, превышающей 1,5 миллиона рублей.

Для возмещения причиненного ущерба органы предварительного следствия наложили арест на имущество обвиняемого на сумму в один миллион рублей. Директору предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений.