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В Карелии ликвидируют ДТП с туристическим автобусом с иностранцами

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В Петрозаводске идет подготовка к Международным учениям "Баренц Рескью 2017", в которых примут участие спасательные ведомства России, Норвегии, Швеции и Финляндии.

В Петрозаводске вчера начала свою работу заключительная конференция по подготовке Международных учений "Баренц Рескью 2017", запланированных к проведению на территории Карелии в сентябре этого года, сообщает пресс-служба МЧС республики.

В мероприятии принимают участие более 90 представителей спасательных ведомств России, Норвегии, Швеции и Финляндии. Во вторник они посетили место, где будет дислоцироваться лагерь спасательных служб во время учений. Здесь же были обсуждены вопросы, касающиеся проведения этапа ликвидации последствий крупного дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом с иностранными гражданами.
В этот же день спасатели побывали на территории Южной промзоны Петрозаводска, где на одном из участков будет отработан этап по ликвидации последствий взрыва газа и тушения пожара в гостинице.

"Согласно замыслу учений на втором этаже четырехэтажной гостиницы в результате взрыва газа на кухне ресторана произошло обрушение конструкций, – рассказывает Сергей Спасский, начальник группы мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Республике Карелия. – В рамках данной вводной будут отработаны вопросы оповещения оперативных служб, сбор сил и средств для проведения работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Также будет организовано взаимодействие спасательных служб, работа штабов, оперативных групп. Основные вопросы, которым будет уделено особое внимание в ходе проведения этапа, это поиск, эвакуация пострадавших от взрыва и организация оказания медицинской помощи. С целью отработки поставленных вопросов место проведения учения будет разделено на следующие сектора: зона пожара, зона спасания с высоты и зона обрушения (завалов). Для проведения аварийно-спасательных работ буду привлечены пожарные, поисково-спасательные, медицинские подразделения, подразделения кинологических служб стран участниц".

Сегодня международные спасатели продолжат работать в группах и подведут итоги конференции, рассказали в МЧС Карелии. 

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