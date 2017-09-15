В Карелии любителя ездить пьяным за рулем отправили в колонию

Житель Петрозаводска приговорен к лишению свободы за управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Мировым судьей судебного участка №2 Кондопожского района вынесен обвинительный приговор 29-летнему водителю, неоднократно задерживавшемуся за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Установлено, что ранее судимый за управлением автомобилем в состоянии опьянения петрозаводчанин ночью 4 апреля вновь сел за руль своего автомобиля после употребления спиртного и направился по трассе "Кола" из Петрозаводска в направлении поселка Гирвас Кондопожского района, где был остановлен сотрудниками ОГИБДД по Кондопожскому району.

При освидетельствовании у него было установлено алкогольное опьянение с концентрацией абсолютного этилового спирта в количестве 0,75 миллиграмма на 1 литр выдыхаемого воздуха. Согласно пояснениям самого водителя, перед поездкой он выпил полбутылки водки.

При назначении наказания суд принял во внимание, что подсудимый совершил преступление в период отбывания им условного наказания по приговору суда за аналогичное преступление, отменил ему условное осуждение и назначил окончательное наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.