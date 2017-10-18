В Карелии мать бросила младенца на пожаре

В Олонце оставленный матерью в огне младенец получил ожоги I степени, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня утром, 18 октября в 9.31 в Олонце на ул.Майской загорелась квартира в жилом двухэтажном деревянном доме.

В квартире на момент пожара находилась женщина с 5-месячным ребенком.

По словам пожарных, когда они прибыли на место происшествия, то женщина была уже на улице, а ребенка она почему-то оставила в квартире.

Спасатели успели вынести из огня младенца. Ребенок получил ожоги I степени на площади 1% тела.

Вместе с матерью он был госпитализирован в районную больницу.