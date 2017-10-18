15:08, 18 Октября 2017
В Карелии мать бросила младенца на пожаре
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В Олонце оставленный матерью в огне младенец получил ожоги I степени, сообщили в МЧС Карелии.
Сегодня утром, 18 октября в 9.31 в Олонце на ул.Майской загорелась квартира в жилом двухэтажном деревянном доме.
В квартире на момент пожара находилась женщина с 5-месячным ребенком.
По словам пожарных, когда они прибыли на место происшествия, то женщина была уже на улице, а ребенка она почему-то оставила в квартире.
Спасатели успели вынести из огня младенца. Ребенок получил ожоги I степени на площади 1% тела.
Вместе с матерью он был госпитализирован в районную больницу.
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