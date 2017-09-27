В Карелии МАЗ с прицепом сбил 7-летнюю девочку

В Лоухском районе 7-летний ребенок попал под колеса грузового автомобиля, сообщает УГИБДД по Карелии.

Во вторник в 18.00 в районе дома №1 по улице Кольцова посёлка Сосновый водитель МАЗа с полуприцепом сбил 7-летнюю девочку.

Ребёнок получил травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.