В Карелии местные власти незаконно продали часть ладожского побережья

Лахденпохский районный суд удовлетворил иск Карельского межрайонного природоохранного прокурора о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка на берегу Ладоги, сообщает прокуратура Карелии.

Основанием для обращения прокурора в суд послужили выявленные в ходе проверки нарушения водного и земельного законодательства.

Администрация Куркиекского поселения передала в собственность земельный участок, расположенный в 17 метрах от береговой линии Ладожского озера, тогда как береговая полоса водного объекта составляет 20 метров и предназначается для общего пользования.

В соответствии с решением суда договор купли-продажи земельного участка был признан ничтожным, сведения о праве собственности на данный участок подлежат исключению из Единого государственного реестра недвижимости.