В Карелии Минфин высоко оценил эффективность налоговых льгот

По оценке Министерства все региональные налоговые льготы 2016 года имели высокую бюджетную и социальную эффективность.

Общая сумма предоставленных региональных налоговых льгот за 2016 год для бюджета Республики Карелия оценивается в 755,1 млн. рублей, что составляет 4,0 % от суммы поступлений в бюджет Республики Карелия.

В структуре налоговых льгот большую часть занимают льготы по налогу на имущество организаций (85,9 %).

Каким организациям предоставляются налоговые льготы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".