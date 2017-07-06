12:29, 06 Июля 2017
В Карелии Минфин высоко оценил эффективность налоговых льгот
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По оценке Министерства все региональные налоговые льготы 2016 года имели высокую бюджетную и социальную эффективность.
Общая сумма предоставленных региональных налоговых льгот за 2016 год для бюджета Республики Карелия оценивается в 755,1 млн. рублей, что составляет 4,0 % от суммы поступлений в бюджет Республики Карелия.
В структуре налоговых льгот большую часть занимают льготы по налогу на имущество организаций (85,9 %).
Каким организациям предоставляются налоговые льготы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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