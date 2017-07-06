В Карелии могут исчезнуть детские оздоровительные лагеря

Над детскими оздоровительными лагерями Карелии нависла угроза закрытия.

В 2018 году практически все детские оздоровительные лагеря в республике рискуют не открыть двери для желающих отдохнуть, сообщается на сайте "ГТРК "Карелия". Причиной тому являются поправки в федеральном законодательстве, предусматривающие появление обязательного лицензирования медицинских кабинетов.

Об этом 5 июля на заседании комитета образованию, культуре, спорту и молодежной политике Законодательного собрания РК сообщила заместитель главы Петрозаводска Римма Ермоленко.

"Мы живем в ожидании изменений в законе, — отметила Ермоленко. — Если останется формулировка "оздоровительный отдых", то нужно будет честно признаться, и мы это будем делать, не дожидаясь летней следующей кампании: наверное, придется расставаться с лагерями, поскольку федеральный закон обязывает нас к тому, чтобы в каждом лагере медицинский кабинет имел свою лицензию. Мы с вами понимаем, пройдя путь лицензирования медицинских кабинетов в детских садах и школах, сколько это будет стоить".

По подсчетам администрации, федеральные требования обойдутся казне в 12 миллионов рублей, поэтому уже в следующем году необходимо вносить "значительные поправки" в проект закона о бюджете, чтобы лагеря смогли продолжить работу.

"Кстати, отмечу: у нас в городе имеется 4 лагеря, тогда как в республике их всего 6, и многие районы от лагерей просто отказываются, — резюмировала Римма Ермоленко. — Лицензирование — это нереально. Даже лагерь "Айно": у нас там прекрасный медицинский кабинет, но нужно обязательно отдельно провести к нему горячую воду. Это опять же требует затрат вплоть до миллиона".