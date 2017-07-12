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В Карелии мотоциклист скрылся с места ДТП, в котором пострадал его пассажир
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12.07.17 10:11
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В Питякрантском районе мотоцикл перевернулся в кювет, пострадал один человек, сообщает УГИБДД по Карелии.
По предварительным данным, днем во вторник на 3 км дороги между посёлком Мийнала и деревней Карку водитель мотоцикла "Урал" допустил съезд с дороги. В результате происшествия пострадал 44-летний пассажир.
В лечебное учреждение пострадавший обратился самостоятельно. Водитель мотоцикла скрылся с места происшествия.
По факту ДТП проводится проверка.
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