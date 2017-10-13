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Новости. Криминал
12:49, 13 Октября 2017

В Карелии муж и жена украли друг у друга бытовую технику

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В Сортавале женщина и мужчина пожаловались, что у них пропали телевизор и стиральная машина. В обстоятельствах кражи разбиралась полиция, сообщили в МВД Карелии.

В полицию города Сортавала обратилась местная жительница.

Она сообщила, что у нее из квартиры пропала стиральная машина.

Потерпевшая пояснила, что квартира, из которой исчезла бытовая техника, поделена между ней и экс-супругом. При этом не были обнаружены следы взломов входной двери.

Оперативники установили подозреваемого – им оказался именно бывший муж потерпевшей. Мужчина пояснил полицейским, что похитил бытовую технику в отместку за хищение у него телевизора. В этом происшествии он винит владелицу стиральной машины. Соответствующее заявление он обещал написать в ближайшее время.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Следственные действия продолжаются.

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