В Карелии мужчина молотком разнес дверь соседу

Соседский конфликт в Медвежьегорске окончился уголовным делом, сообщает МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорска обратился 33-летний местный житель с сообщением, что у него было повреждено имущество. Входную металлическую дверь в квартиру мужчины повредили так, что в ней образовались отверстия. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 9 тысяч рублей.

У медвежьегорца долгое время возникали конфликты с соседом. Последний нередко просил соблюдать порядок в подъезде и не шуметь. Именно эти цели преследовал мужчина, когда в очередной раз постучал в соседскую квартиру, но ему не открыли. Под воздействием негативных эмоций он взял молоток и с его помощью повредил дверь.

В отношении 24-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело.