15:06, 20 Сентября 2017
В Карелии мужчина молотком разнес дверь соседу
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Соседский конфликт в Медвежьегорске окончился уголовным делом, сообщает МВД Карелии.
В полицию Медвежьегорска обратился 33-летний местный житель с сообщением, что у него было повреждено имущество. Входную металлическую дверь в квартиру мужчины повредили так, что в ней образовались отверстия. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 9 тысяч рублей.
У медвежьегорца долгое время возникали конфликты с соседом. Последний нередко просил соблюдать порядок в подъезде и не шуметь. Именно эти цели преследовал мужчина, когда в очередной раз постучал в соседскую квартиру, но ему не открыли. Под воздействием негативных эмоций он взял молоток и с его помощью повредил дверь.
В отношении 24-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело.
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