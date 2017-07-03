В Карелии мужчина обокрал сразу двоих

Кондопожане зачем-то отправились в гости с крупными суммами наличности.

На прошлой неделе в полицию обратился 64-летний житель Кондопоги. Он рассказал, что получил пенсию и с деньгами отправился в гости. В компании собралось шесть человек. Пенсионер уснул, а наутро выяснилось, что из кармана его куртки исчезли 23 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, им оказался 54-летний местный житель, ранее имевший проблемы с законностью. Полицейские выяснили, что данный гражданин решил обогатиться не только за счет пенсионера, но и еще одной участницы компании, у которой он той же ночью похитил 10 тысяч рублей.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый успел потратить более 30 тысяч рублей на собственные нужды, в том числе на одежду.