В Карелии мужчина оплатил долг, чтобы его автомобиль не ушел с молотка

В Кондопожском районе приставы арестовали за долги ВАЗ-21213, принадлежащий местному жителю.

Как рассказали в республиканском УФССП, долг в пользу физического лица и по налогам составил в общей сложности 135 тысяч рублей.

"Так как в отпущенный для добровольного исполнения срок мужчина с долгами не рассчитался, судебный пристав после проверки имущественного положения должника применил к нему меру принудительного исполнения – арест. Аресту подверглось автотранспортное средство гражданина М., а именно: автомобиль марки ВАЗ-21213, который впоследствии был оценен специалистом с целью дальнейшей реализации в счет погашения долга", - отметили в службе приставов.

Когда должник понял, что его автомобиль уйдет с молотка, он сам явился к приставам и полностью погасил долг.